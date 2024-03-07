Стилист Рогов сообщил о возвращении облегающих джинсов в моду

Стилист Рогов: джинсы скинни вновь стали модными благодаря показам дизайнеров

Российский стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале сообщил о возвращении в моду одной модели джинсов благодаря дизайнерам.

Так, специалист проанализировал показы известных брендов и заявил, что актуальными вновь стали облегающие брюки из денима. В подтверждение своих слов он привел снимки манекенщиц с шоу таких марок, как Balenciaga, Alexander McQueen и Miu Miu.

На размещенных кадрах девушки позировали в указанных джинсах скинни различных оттенков, часть их которых оказались с заниженной талией. Модели сочетали данные предметы гардероба с лоферами и остроносыми сапогами-чулками на шпильках, а также с шубами и объемными кожаными куртками.

В феврале фэшн-редакторы назвали модную замену джинсам в 2024 году. Речь шла о брюках оттенка металлик, а именно об их серебристом варианте.