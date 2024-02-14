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13:48, 14 февраля 2024Ценности

Названа модная замена джинсам в 2024 году

Vogue: брюки оттенка металлик стали модной заменой джинсам в 2024 году

Фото: Jason Leung / Unsplash

Фэшн-редакторы назвали модную замену джинсам в 2024 году. Материал приводит французская версия журнала Vogue.

Речь идет о брюках оттенка металлик, а именно об их серебристом варианте. Отмечается, что покупатели стали чаще искать штаны данного оттенка в сети. Кроме того, различные фасоны указанного предмета гардероба стали носить многие звезды.

Кайя Гербер

Кайя Гербер

Фото: Christian Vierig / Gettyimages

Так, например, шведская топ-модель Эльза Хоск сочетала его с лодочками и укороченным оверсайз-пальто молочного оттенка. В свою очередь, дочь манекенщицы Синди Кроуфорд, американская модель и актриса Кайя Гербер примерила подобные штаны с черной кожаной курткой, кедами и черно-красным пуловером. В то же время итальянская модель и блогерша Эрика Болдрин составила образ, выбрав брюки карго, белый приталенный пиджак, а также топ и остроносые туфли в тон.

Ранее в феврале также нашли модную замену черным платьям в 2024 году. Так, актуальной альтернативой данному наряду стали платья коричневого оттенка, которые представили на подиумах многие известные бренды.

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      Алина Гостева
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