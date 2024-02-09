Vogue назвал коричневые платья модной заменой черным платьям в 2024 году

Найдена модная замена черным платьям в 2024 году. Соответствующий материал приводит французская версия Vogue.

Так, фэшн-редакторы назвали актуальной альтернативой данному наряду платья коричневого оттенка, которые представили на подиумах многие известные бренды. Среди них — Chanel, Saint Laurent, Fendi и Chloe.

В то же время интерес к указанным вещам проявили знаменитости. Так, их включили в свои гардеробы манекенщицы Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и Тина Кунаки и актрисы Ана де Армас, Блейк Лайвли и Зои Кравиц.

Ранее в феврале также назвали лучшую замену базовым футболкам. Так, речь шла о драпированных топах, лонгсливах и майках, которые идеально дополнят как повседневный, так и праздничный или деловой образ.