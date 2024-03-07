Раненый тигр покалечил двух лесников

В Индии серьезно раненный тигр покалечил двух лесников в штате Мадхья-Прадеш

В Индии раненый тигр набросился на двух сотрудников Департамента лесного хозяйства в штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Инцидент произошел в субботу, 2 марта, в заповеднике Бандхавгарх, где обитают дикие кошки. Работники заповедника узнали, что два тигра сошлись в схватке за территорию. Один из них не пережил драки, а второй был серьезно ранен и убежал.

Департамент лесного хозяйства снарядил специальную поисковую группу, которая должна была найти пострадавшее животное. Вскоре после начала операции на членов группы внезапно набросился тигр и покалечил двоих из них. После этого животное убежало. Получивших раны Лесников доставили в больницу.

Как рассказали их коллеги, тигр скрывался в месте, где почти вся трава высохла, и заметить его было почти невозможно. Дальнейшая судьба животного неизвестна.

Ранее специалисты охотнадзора министерства лесного хозяйства Приморья решили отловить амурского тигра, повадившегося нападать на собак в селах Анучинского округа. В преддверии Нового года жители нескольких сел в регионе забили тревогу из-за поедающей собак дикой кошки.

