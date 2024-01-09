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19:51, 9 января 2024Из жизни

Тигр начал поедать собак россиян

Нападающего на собак в селах Приморья тигра отловят для наблюдения

Фото: Unsplash

Специалисты охотнадзора министерства лесного хозяйства Приморья решили отловить амурского тигра, повадившегося нападать на собак в селах Анучинского округа. Эксперты хотят понаблюдать за его поведением, пишет «Российская газета».

В преддверии нового года жители нескольких сел в регионе забили тревогу из-за поедающего собак тигра. Впервые о хищнике в селе Рисовое стало известно 22 декабря. Ночью тигр задавил собаку, но не снял ее с цепи, потому что его спугнули. Днем в село приехали сотрудники охотнадзора, которые дежурили в поселке всю следующую ночь, но там хищник больше не появился. Оказалось, что тигр ушел на другой конец деревни и там задавил другого пса, которого тоже не стал есть.

27 и 28 декабря в поселке Новотроицкое тигр съел двух собак. На следующий день с помощью квадрокоптера специалисты определили предполагаемое местонахождение животного, двое суток ждали его, но тигр не появился.

4 января в районе гидроузла в города Арсеньев хищник напал на сторожевую собаку. Факт атаки подтвердился, через два дня стало известно о повторном появлении тигра. 9 января жители снова сообщили о появлении хищника.

Специалисты подозревают, что, несмотря на близость атак, на собак в разных селах могли нападать два разных тигра. При этом они планируют отловить особь, которая ела собак.

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«В окрестностях этих населенных пунктов обитает молодая особь амурского тигра, которая не представляет какой-либо опасности для людей и при контакте с человеком скрывается, боится освещенных участков. Однако для недопущения рецидивов и конфликтных ситуаций принято решение об отлове и транслокации. В случае повторного нападения на собак или скот данная особь будет отловлена», — рассказал генеральный директор центра «Амурский Тигр» Сергей Арамилев.

Если тигра поймают, его передадут в реабилитационный центр для наблюдения.

Ранее погоня амурского тигра за бурым медведем попала в объективы фотоловушек в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморском крае. Видео с двумя хищниками было опубликовано в Telegram-канале заповедника.

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