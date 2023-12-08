Тигр погнался за медведем и попал на видео

В заповеднике Приморского края на видео попала погоня тигра за медведем

Погоня амурского тигра за бурым медведем попала в объективы фотоловушек в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморском крае. Видео с двумя хищниками опубликовано в Telegram-канале заповедника.

На кадрах видно, как тигр неспешно преследует медведя. Тот убегает от него по лесной дороге. Отмечается, что тигр не проявлял открытой агрессии. «Скорее всего, первый демонстративно отгонял второго от давленки, не желая делить свою трапезу», — говорят в заповеднике. Спустя полчаса фотоловушки зафиксировали возвращение тигра.

Сотрудники учреждения добавили, что крупные хищники разных видов предпочитают не вступать в открытую борьбу друг с другом. Несмотря на то что животные имеют свои преимущества, итог схватки будет зависеть от возраста, наличия травм и болезней каждого из них.

Ранее сообщалось, что в Пакистане неизвестный мужчина оказался в вольере с тиграми и был растерзан. Сотрудники зоопарка заподозрили неладное, когда обнаружили ботинок в пасти одного из тигров.

