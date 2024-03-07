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20:18, 7 марта 2024Путешествия

Турист напал на мужчину с ножом из-за отказа показать дорогу в Индии

The Hindu: туриста задержали в Нью-Дели за нападение на мужчину с ножом

Фото: uwe umstätter / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Индии туриста задержали за нападение с ножом на фотографа у популярной достопримечательности. Об этом сообщило издание The Hindu.

Инцидент произошел у монумента Ворота Индии в Нью-Дели. 27-летний Шрималла Йохан обратился к 28-летнему Непалу Сингху с просьбой показать путь до железнодорожного вокзала, но получил отказ, поскольку мужчина не знал дороги. Тогда турист разозлился и напал на фотографа с ножом.

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Пострадавший попал в больницу с ранами на шее и руках. Злоумышленника сразу же задержали с помощью прохожих.

Позже выяснилось, что у Йохана уже есть судимость. Он был замешан в деле о расправе над человеком в штате Теланган и вышел из тюрьмы только в прошлом месяце. Теперь его обвиняют в покушении на жизнь. Расследование дела продолжается.

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      Мария Борисова
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