Флорист дала россиянам советы по выбору тюльпанов

Флорист Балыкова дала совет смотреть на условия хранения тюльпанов до покупки

Перед покупкой важно обратить внимание на условия хранения букетов — вода должна быть чистой, без наличия опавших листьев, которые провоцируют гниение стеблей, сообщила флорист, владелец цветочного бутика «Кактус» Полина Балыкова. В беседе с «Лентой.ру» она дала советы по выбору тюльпанов.

Флорист отметила, что здоровый цветок имеет длинный и крепкий стебель. Листья должны быть в целостности, без дефектов, насыщенного зеленого цвета.

«Если говорить о классическом сорте тюльпанов, в идеале бутон цветка должен быть на стадии распускания — так они простоят дольше. Но и полностью раскрытые тюльпаны — не признак несвежести. Цветы должны самостоятельно поддерживать форму без помощи резинок. Не пугайтесь зеленоватого оттенка на лепестках — он указывает на молодость бутона», — поделилась Балыкова.

Пионовидные тюльпаны, по ее словам, должны отличаться пышностью и ребристостью. Чашки бутона могут быть даже соразмерны пионам.

«Не стоит забывать, что в воде при комнатной температуре цветы ведут себя иначе — оживают и приобретают совершенно другой облик. Стебель "напивается", становится плотнее и устойчивее», — заключила специалист.

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