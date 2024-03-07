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06:02, 7 марта 2024Культура

Украинская певица обвинила русскоязычных деятелей культуры

Украинская певица Христина Соловей обвинила русскоязычных деятелей культуры

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Украинская певица Христина Соловей в интервью телеведущей Марии Ефросининой заявила, что у русскоязычных деятелей культуры и шоу-бизнеса Украины «на руках кровь». Беседа опубликована на Youtube-канале журналистки.

По словам певицы, русскоязычные артисты виноваты в том, что «строили мосты и размывали границы между Украиной и Россией», и в Украине «к тем, кто ошибся», относятся слишком толерантно.

«По-моему, мы очень толерантны к тем, кто когда-то ошибся, даже к тебе», — подчеркнула Соловей в разговоре с Ефросининой, которая ранее свои передачи и YouTube-канал вела на русском.

Журналистка на это резко возразила. Она уточнила, что артисты в предыдущие годы отвечали на запрос публики, а запрос тогда был на русскоязычный контент. Кроме того, она напомнила, что певец Святослав Вакарчук, который был продюсером Соловей, раньше часто выступал в России, где собирал огромные стадионы.

Ранее в Одессе женщину-водителя такси уволили из-за просмотра российских сериалов.

В ноябре ранее экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион осудила русскоговорящих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявив, что они воюют «за российскую Украину» и «русский мир».

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      Юлия Мискевич
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