Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:15, 7 марта 2024Россия

В Госдуме оценили слова Киева о новом наступлении фразой «сами себя успокаивают»

В Госдуме оценили планы нового наступления Киева фразой «сами себя успокаивают»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Скорее всего, словами о предстоящем в скором времени новом контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве «сами себя успокаивают». Об этом заявил член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин, сообщает в четверг, 7 марта, радиостанция «Говорит Москва».

«Они уже это контрнаступление полгода делают бестолковое. Пусть наступают. У нас есть свои расчеты, которые показывают абсолютный успех. Поэтому тут никаких вопросов нет, я к этому отношусь скептически», — сказал он.

В схожем ключе на заявление Киева отреагировал и другой депутат Государственной Думы Михаил Шеремет. Он сравнил новое контрнаступление ВСУ с суицидом, добавив, что власть на Украине «жизнь ничему не учит».

Ранее о том, что в 2024 году страна собирается перейти к контрударным действиям, заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк. «Наша задача стабилизировать линию фронта и максимально сделать перегруппировку, чтобы вывести части, которые требуют доукомплектования, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ планируют перекупать у Казахстана российскую военную продукцию. Что Астана может продать Киеву?

      Войска России нанесли удар по инфраструктуре в украинском городе Сумы

      В самолете с россиянами на борту произошло возгорание

      Задержку поставок ракет Taurus ВСУ объяснили

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      Назван самый популярный среди россиянок сериал

      В Восточной Европе задумались о нападении на Россию

      Утверждение о вреде углеводов при соблюдении диеты оказалось мифом

      Макрон объявил об открытии французской миссии по обороне в Кишиневе

      Медведь напал на гулявшую с собакой женщину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше