В Госдуме оценили планы нового наступления Киева фразой «сами себя успокаивают»

Скорее всего, словами о предстоящем в скором времени новом контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве «сами себя успокаивают». Об этом заявил член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин, сообщает в четверг, 7 марта, радиостанция «Говорит Москва».

«Они уже это контрнаступление полгода делают бестолковое. Пусть наступают. У нас есть свои расчеты, которые показывают абсолютный успех. Поэтому тут никаких вопросов нет, я к этому отношусь скептически», — сказал он.

В схожем ключе на заявление Киева отреагировал и другой депутат Государственной Думы Михаил Шеремет. Он сравнил новое контрнаступление ВСУ с суицидом, добавив, что власть на Украине «жизнь ничему не учит».

Ранее о том, что в 2024 году страна собирается перейти к контрударным действиям, заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк. «Наша задача стабилизировать линию фронта и максимально сделать перегруппировку, чтобы вывести части, которые требуют доукомплектования, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия», — заявил он.