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07:32, 7 марта 2024Россия

В Госдуме спрогнозировали будущее нового контрнаступления ВСУ

Депутат Госдумы Ивлев: новое контрнаступление ВСУ ждет судьба предыдущего
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) ждет та же участь, что и прошлой попытки контратаковать, считает депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев. Его слова приводит РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на слова командующего сухопутными войсками Украины Александра Павлюка, который заявил, что в 2024 году страна собирается перейти к контрударным действиям.

«Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущего», — считает депутат.

На заявление Киева отреагировал и депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он сравнил с суицидом новое контрнаступление ВСУ и добавил, что власть на Украине «жизнь ничему не учит».

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      Анастасия Шейкина
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