Депутат Госдумы Ивлев: новое контрнаступление ВСУ ждет судьба предыдущего

Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) ждет та же участь, что и прошлой попытки контратаковать, считает депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев. Его слова приводит РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на слова командующего сухопутными войсками Украины Александра Павлюка, который заявил, что в 2024 году страна собирается перейти к контрударным действиям.

«Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущего», — считает депутат.

На заявление Киева отреагировал и депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он сравнил с суицидом новое контрнаступление ВСУ и добавил, что власть на Украине «жизнь ничему не учит».