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09:27, 7 марта 2024Россия

В Петербурге владелец Lexus с дьявольским номером пострадал из-за беспилотника

«Фонтанка»: в Петербурге владелец Lexus с номером 666 пострадал от взрыва БПЛА

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге владелец Lexus с «дьявольским» номером 666 пострадал от взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Пискаревском проспекте. Об этом стало известно «Фонтанке».

Мужчина пояснил, что живет в соседнем дворе, его дом остался с целыми окнами.

По подсчетам «Фонтанки», о повреждениях из-за беспилотника рассказали хозяева как минимум восьми машин. Автовладельцы обратились в правоохранительные органы, однако в выплате страховки им пока отказывают.

Петербург подвергся атаке беспилотников 2 марта. Обломки дрона повредили один из жилых домов на Пискаревском проспекте. После случившегося по меньшей мере шесть человек обратились за медицинской помощью.

В тот же день в Ломоносовском районе Ленинградской области сработала система противовоздушной обороны.

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      Анна Щербакова
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