В Ленинградской области сработала ПВО

В Ломоносовском районе Ленинградской области сработала ПВО

В Ломоносовском районе Ленинградской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива», — написал он.

Кроме того, Дрозденко опубликовал кадры момента уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.