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20:37, 2 марта 2024Россия

В Ленинградской области сработала ПВО

В Ломоносовском районе Ленинградской области сработала ПВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Ломоносовском районе Ленинградской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива», — написал он.

Кроме того, Дрозденко опубликовал кадры момента уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

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      Мария Винар
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