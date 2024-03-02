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13:45, 2 марта 2024Россия

В России отреагировали на атаку беспилотника в Санкт-Петербурге

Сенатор Карасин назвал вероломством атаку беспилотника в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости

Необходимо провести проверку после попадания беспилотника в жилой многоквартирный дом в Санкт-Петербурге, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на новую атаку дрона в российском регионе.

«Вероломство, к сожалению, стало правилом наших противников, наших врагов. Они действуют исподтишка по гражданским объектам, не стыдясь того, что страдают мирные люди, наша мирная инфраструктура. В этом случае надо разобраться — куда он летел, что это за беспилотник. Я убежден, что наши профессионалы разберутся в этом и проинформируют общественное мнение», — сказал сенатор.

2 марта беспилотник рухнул в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Обломки повредили один из жилых домов на Пискаревском проспекте. После случившегося по меньшей мере шесть человек обратились за медицинской помощью.

Губернатор Александр Беглов позже сообщил, что пострадало остекление двух домов, жители пострадавших квартир эвакуированы. Власти пообещали выплатить пострадавшим компенсацию и устранить повреждения за счет города, передает ТАСС.

Очевидцы заметили дрон над Ржевским полигоном и услышали громкий звук. Вскоре после этого он долетел до пятиэтажки и врезался в нее. Вероятной целью украинского атаки была нефтебаза «Ручьи» на северо-востоке города, которая находится менее чем в километре от места падения, пишет «Mash на Мойке».

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