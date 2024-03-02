Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 2 марта 2024Россия

Названо число обратившихся за помощью после ЧП в Петербурге

Шесть человек обратились за помощью после ЧП в Петербурге, один госпитализирован

Фото: Stringer / Reuters

Шесть человек обратились за медицинской помощью после ЧП в Санкт-Петербурге. Такое число называет городской комитет по здравоохранению в Telegram-канале.

Уточняется, что на месте происшествия на Пискаревском проспекте работали шесть выездных бригад скорой помощи. Первая бригада медиков прибыла через 10 минут после вызова.

По данным комздрава, за помощью с жалобами на стресс обратились шесть человек, в том числе 92-летняя женщина. Пенсионерка госпитализирована с симптомами стрессовой реакции.

Об атаке беспилотника в Санкт-Петербурге стало известно ранее 2 марта. БПЛА врезался в один из домов, жителей эвакуировали. По данным губернатора Александра Беглова, жертв нет, на месте работают МЧС и представители силовых структур.

По имеющимся сведениям, Вооруженные силы Украины предприняли атаку при помощи беспилотника кустарного производства, который начинили примерно 3,5 килограмма взрывчатки.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге. Вероятной целью атаки была нефтебаза «Ручьи»

      Минобороны показало кадры уничтожения словакской гаубицы Zuzana

      Украинский беспилотник сбросил взрывчатку в российском регионе

      Синоптик рассказала о замерзающем тумане в московском аэропорту

      Подростки засняли нападение на инвалида на видео

      Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

      Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин

      Глушаков высказался о высоких зарплатах футболистов

      Полковник объяснил смену командиров ряда бригад ВСУ на восточном направлении

      Повторявшая одну фразу пятиклассница с ножом напугала учеников российской школы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше