Названо число обратившихся за помощью после ЧП в Петербурге

Шесть человек обратились за помощью после ЧП в Петербурге, один госпитализирован

Шесть человек обратились за медицинской помощью после ЧП в Санкт-Петербурге. Такое число называет городской комитет по здравоохранению в Telegram-канале.

Уточняется, что на месте происшествия на Пискаревском проспекте работали шесть выездных бригад скорой помощи. Первая бригада медиков прибыла через 10 минут после вызова.

По данным комздрава, за помощью с жалобами на стресс обратились шесть человек, в том числе 92-летняя женщина. Пенсионерка госпитализирована с симптомами стрессовой реакции.

Об атаке беспилотника в Санкт-Петербурге стало известно ранее 2 марта. БПЛА врезался в один из домов, жителей эвакуировали. По данным губернатора Александра Беглова, жертв нет, на месте работают МЧС и представители силовых структур.

По имеющимся сведениям, Вооруженные силы Украины предприняли атаку при помощи беспилотника кустарного производства, который начинили примерно 3,5 килограмма взрывчатки.