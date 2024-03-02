В Росгвардии рассказали о последствиях падения БПЛА на жилой дом в Петербурге

Росгвардия: дом в Петербурге был поврежден в результате падения БПЛА

Названо число обратившихся за помощью после ЧП в Петербурге

Начало событий в новости Названо число обратившихся за помощью после ЧП в Петербурге

Многоквартирный дом в Петербурге получил повреждения, предположительно, в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Около 07:15 часов 2 марта дежурные наряды вневедомственной охраны во время патрулирования получили сообщение о происшествии на Пискаревском проспекте в Калининском районе города. Прибыв на место, росгвардейцы помогли эвакуировать около 100 жителей, после чего они обеспечивали работу спасателей, охрану места ЧП и имущества граждан.

Шесть человек обратились за медицинской помощью после происшествия.

Об атаке беспилотника в Санкт-Петербурге стало известно ранее 2 марта. БПЛА врезался в один из домов. По имеющимся сведениям, Вооруженные силы Украины предприняли атаку при помощи беспилотника кустарного производства, который начинили примерно 3,5 килограмма взрывчатки. По данным губернатора Александра Беглова, жертв нет, на месте работают МЧС и представители силовых структур.