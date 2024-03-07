В России предложили упростить создание личных фондов

Минэк предложил упростить создание личных фондов для возврата активов в России

Минэкономразвития разработало поправки, упрощающие создание в России личных фондов, которые помогают эффективно управлять активами при жизни и после кончины учредителя. Об этом со ссылкой на законопроекты, вносящие изменения в Гражданский кодекс и отдельные федеральные законы сообщает РБК.

Российские организации подобного типа предлагается вывести из-под надзора Минюста, а также освободить от ежегодных проверок. Такое решение, как уточняется, ускорит возвращение активов в Россию. Помимо этого, по словам первого замглавы Минэкономразвития Ильи Торосова, упрощение работы личных фондов призвано стабилизировать управление российскими компаниями.

Кроме того, поправки предполагают предоставление таким фондам статуса квалифицированных инвесторов — это может быть сделано в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг. Тогда же это даст возможность пользоваться большим числом финансовых инструментов для генерации прибыли.

«Личный фонд», как отмечается, является прижизненным наследственным фондом. В настоящее время его рассматривают как альтернативный вариант вместо иностранных частных фондов и трастов. В Минэкономразвития сообщили, что на начало марта 2024 года в Едином реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) зарегистрировано всего 16 личных фондов.

Ранее в России появился перечень экономически значимых компаний. В список вошли угледобывающая компания «Разрез Аршановский», управляющее «Азбукой вкуса» ООО «Городской супермаркет», производитель удобрений АО «Акрон Групп» и три компании из «Альфа-групп», в том числе X5 Group, которая управляет магазинами «Перекресток» и «Пятерочка».