В России сочли невозможным объединение европейских армий

В России сочли невозможным объединение армий ЕС из-за исторических противоречий

Страны, входящие в Европейский Союз (ЕС), веками воевали друг с другом, поэтому объединение их армий невозможно из-за исторических противоречий. Об этом заявил первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Ковалев, сообщает в четверг, 7 марта, радиостанция «Говорит Москва».

«Я себе с трудом представляю какое-то дружеское единение английской, французской, германской армий, которые столетиями воевали друг против друга», — пояснил он.

Российский эксперт счел, что во многом по этой причине провалились проекты создания европейской армии под эгидой ЕС.

«Одно дело — под эгидой Соединенных Штатов в рамках НАТО, другое дело, когда они пытаются договориться друг с другом в рамках ЕС», — сказал Ковалев.

В январе министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Евросоюз должен сформировать собственные вооруженные силы для поддержания мира и предотвращения конфликтов. Он отметил, что в мире, где присутствуют такие могучие игроки, как США, Китай, Индия и Россия, где происходят кризисы, простирающиеся от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, жителей Европы может защитить только то, что уже существует и называется Евросоюзом.