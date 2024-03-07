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12:48, 7 марта 2024Экономика

В России выявили 33 тонны фантомного молока. Его нашли в школах и детских садах

Россельхознадзор: в Оренбурге выявили 33 тонны фантомного молока из Петербурга

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Оренбурге выявили почти 33 тонны фантомного молока, которое должны были поставить в детские сады и школы. О распространенной мошеннической схеме сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что продукцию поставляла фирма из Санкт-Петербурга. По заявленным адресам производства не оказалось. Претензии к работе компании изначально возникли у родителей и у контрольно-надзорных органов.

В Россельхознадзоре раскрыли мошенническую схему

В ведомстве после проверки данных заявили о ряде нарушений со стороны питерской компании. В частности, сообщается, что с января организация поставила 136 партий молочной продукции в детские сады через фирму-прокладку, чей склад не соблюдал санитарные нормы.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Проверив поставщика компании, который перевозил почти 33 тонны молока, Россельхознадзор доложил, что по регистрационному адресу производство отсутствует. Вместо склада там расположен жилой многоквартирный дом.

По словам председателя организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, это распространенная схема мошенничества. Он объяснил, что компания с низкими ценами выигрывает тендер на поставки в больницы, школы и детские сады, после чего создает фирмы-однодневки. «На деле продукты разбавляют, подменяют или сокращают объемы. Затем остатки распродают, а разницу кладут себе в карман», — добавил он.

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Незадолго до этого в Оренбурге реализовали почти 190 тонн молока через фантомную площадку

В начале марта также появились данные о том, что в Оренбурге предприниматель реализовал 189,8 тонны молока через фантомную площадку.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россельхознадзор первоначально выявил факт регистрации площадки «Фруктомилк». Московское предприятие, как отмечалось, уже успело реализовать 24 тонны «молочки». Поставщиком сырья для производства «Фруктомилк» стал местный предприниматель Ю.Н. Молокович. Именно он поставил компании около 189,8 тонны пастеризованного молока.

В то же время Россельхознадзор при проверке данных выяснил, что Молокович Ю.Н. не работает как молокоперерабатывающее предприятие и на предприятие «Фруктомилк» сырое молоко не поставлял.

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27 декабря 2023

В России резко выросло число фирм-однодневок

В июне 2023-го отмечалось, что после начала работы антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от Центробанка в России на 15 процентов выросло число новых юридических лиц. Примерно половина из них может быть причастна к обналичиванию в качестве фирм-однодневок.

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский заявлял, что речь идет о технических компаниях, которые предназначены для отмывания и обналичивания денег. «Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону», — сказал он.

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      Варвара Кошечкина
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