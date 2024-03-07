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12:36, 7 марта 2024Россия

В России загорелось высшее танковое командное училище

Baza: в Казани загорелись казармы высшего танкового командного училища

Кадр: Telegram-канал Baza

В Казани загорелись казармы высшего танкового командного училища. Об этом сообщает Telegram-канал Baza и публикует видеозапись с места событий.

На кадрах видны густые клубы дыма, поднимающиеся от одного из зданий.

По информации канала, огонь распространяется на кровлю. На место ЧП прибыли пожарные. Пожару присвоили второй ранг возгорания. Иных подробностей происшествия не приводится.

В феврале в Ставрополе произошел пожар на территории воинской части. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из кабинетов.

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      Алан Босиков
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