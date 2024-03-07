Власти российского региона передумали ремонтировать туалет за миллион рублей

Власти Карелии внезапно передумали чинить туалет более чем за миллион рублей

Власти Карелии внезапно отказались от ремонта туалета в административном здании более чем за миллион рублей. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил «Московский комсомолец».

В среду, 6 марта, стало известно, что управление делами правительства Карелии объявило торги на ремонт помещения в административном здании, расположенном по адресу улица Андропова, дом 2, где находятся несколько министерств республики. Речь шла о мужском туалете на втором этаже здания. Начальную стоимость контракта оценили в 1,1 миллиона рублей. Починить уборную в министерском здании собирались за три недели. Планы по ремонту туалета за такую крупную сумму вызвали резонанс в местных СМИ, а также в социальных сетях.

Уже в четверг власти внезапно отменили торги. О том, почему они передумали ремонтировать мужской туалет, не сообщается.

Ранее в марте жители Судака пожаловались на то, что власти не смогли починить набережную, пострадавшую от шторма в ноябре 2023 года.

