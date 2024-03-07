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18:22, 7 марта 2024Россия

Власти сообщили о последствиях атаки БПЛА на комбинат «Северсталь» в Череповце

Губернатор: работа печи на «Северстали» в Череповце после атаки БПЛА не нарушена

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

После атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на комбинат «Северсталь» в Череповце никто не пострадал, работа доменной печи предприятия не нарушена. О последствиях произошедшего в четверг, 7 марта, в своем Telegram-канале написал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Кроме того, работа печи нарушена не была, предприятие функционирует в штатном режиме», — отметил он.

Об инциденте в Череповце стало известно ранее 7 марта. Утром того же дня местные жители рассказывали, что слышали звук взрыва на промплощадке предприятия. Позже власти сообщили, что причиной инцидента стала атака БПЛА.

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      Игорь Дмитров
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