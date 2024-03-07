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12:31, 7 марта 2024Забота о себе

Врач назвал способы борьбы с весенней усталостью

Пульмонолог Бережанский посоветовал чаще гулять для борьбы с сезонной апатией

Фото: Lopolo / Shutterstock / Fotodom

При сезонной депрессии человек ощущает апатию, снижение энергии, у него появляются проблемы со сном и концентрацией, предупредил врач-пульмонолог Морозовской детской городской клинической больницы Павел Бережанский. Способы борьбы с весенней усталостью он назвал в беседе с aif.ru.

Бережанский отметил, что сезонная депрессия от обычной хандры отличается продолжительностью симптомов. Он объяснил, что, если плохое настроение и апатия долго не проходят, необходимо обратиться к врачу. Также нужна консультация специалиста, если симптомы сначала исчезают, но спустя время появляются вновь в более тяжелой форме.

Специалист указал, что некоторые симптомы депрессии можно облегчить и самостоятельно. Для этого он посоветовал регулярно бывать на свежем воздухе, гулять даже в пасмурные дни, общаться с близкими людьми и чаще улыбаться. Также полезно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Это поможет наладить циркадные ритмы и улучшить гормональный фон, считает пульмонолог.

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Кроме того, специалист посоветовал добавить в рацион больше продуктов с высоким содержанием жирных кислот Омега-3: морскую рыбу, сельдь, скумбрию, лосось, морепродукты, а также грецкие орехи, льняное масло и авокадо. Помочь в борьбе с весенней апатией помогут прием витаминных добавок и занятия спортом, считает Бережанский.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина подсказала, как расслабиться и снять стресс после тяжелой недели. Она посоветовала заранее планировать досуг и продумывать его таким образом, чтобы он приносил измеримые результаты.

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      Екатерина Улитина
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