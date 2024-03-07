Врач оценил пользу некоторых видов алкоголя для сосудов

Некоторые виды алкоголя, в частности, вино, могут оказывать благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов. Степень пользы спиртных напитков для здоровья он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Соколов заявил, что качественное красное вино содержит антиоксиданты, например, ресвератрол, способный в некоторой степени защитить сердце и сосуды от повреждений и улучшить кровообращение. Умеренное употребление алкоголя также может повысить уровень хорошего холестерина и снизить риск образования тромбов, добавил врач.

Однако следует помнить, что чрезмерное потребление алкоголя может привести к повышению артериального давления, нарушению ритма сердца, увеличить риск развития заболеваний печени, поджелудочной железы и других органов Денис Соколов кардиолог

К тому же, продолжил Соколов, алкоголь — калорийный продукт, и злоупотребление им может способствовать набору лишнего веса и развитию ожирения, что, в свою очередь, негативно сказывается на сердце и сосудах. Также кардиолог отметил, что рекомендации по употреблению алкоголя без вреда для здоровья различаются в зависимости от пола, возраста, наличия хронических заболеваний.

Еженедельно мужчинам допустимо употреблять не более трех с половиной литров пива или 560 миллилитров крепких напитков, а женщинам — до двух с половиной литров пива и 400 миллилитров крепких напитков. Но в идеале от них нужно отказаться совсем Денис Соколов кардиолог

В заключение Соколов обратил внимание, что, несмотря на потенциальную пользу алкоголя для сосудов, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний все же стоит выбирать другие способы.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Неронов назвал допустимую дозу алкоголя. По его словам, ежедневно допустимо выпивать не более 40 миллилитров чистого этанола (100 миллилитров водки).