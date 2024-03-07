Захарова назвала уход Франции из Африки позором на весь мир

Захарова: Франция опозорилась в Африке и сейчас играет мускулами в Молдавии

Франция опозорилась на весь мир после вывода своих войск из Африки. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ушли они не только из Мали, но и из других африканских стран. Там же работать надо, по-настоящему бороться с терроризмом, а не "оборонять Молдову". Позор был на весь мир», — прокомментировала она решение Елисейского дворца отрыть миссию Минобороны в Кишиневе.

По словам Захаровой, открыть военное представительство в Молдавии — это способ «мускулами поиграть в тренажерном зале и разведывательной деятельностью позаниматься по периметру российских границ».

«Как бы французская же ракета им не прилетела с Украины. Вот смеху будет», — сыронизировала дипломат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о скором открытии постоянной миссии по обороне в Кишиневе. Глава государства назвал это решение одним из этапов совместных мер по «усилению суверенитета и безопасности» Молдавии.