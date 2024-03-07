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15:23, 7 марта 2024Силовые структуры

Житель Херсонской области получил 11,5 года за шпионаж

В Херсонской области суд приговорил местного жителя к 11,5 года за шпионаж

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Херсонский областной суд приговорил к 11,5 года колонии строгого режима 25-летнего местного жителя Сергея Крижановского по делу о шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Следствие и суд установили, что в январе 2023 года фигурант, будучи гражданином Украины, собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских военных в регионе, а потом передавал эти данные украинским спецслужбам через мессенджеры. В апреле 2023 года мужчина получил российское гражданство.

Ранее сообщалось, что украинский шпион Дмитрий Савин получил в России десять лет колонии.

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