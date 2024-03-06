Украинский шпион получил в России десять лет колонии

Суд Запорожья приговорил украинца Савина к десяти годам колонии за шпионаж

Запорожский областной суд приговорил гражданина Украины Дмитрия Савина к десяти годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Следствие и суд установили, что с августа по декабрь 2022 года мужчина собирал в Запорожской области данные о местах дислокации подразделения Росгвардии и передавал их военному Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону осудили на 20 лет украинца, пытавшегося заколоть военного Вооруженных сил Донецкой народной республики.