Пытавшегося заколоть военнопленного из ДНР украинца осудили в России на 20 лет

В Ростове-на-Дону осудили на 20 лет украинца, пытавшегося заколоть военного ДНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам заключения украинского военного Дмитрия Евгана, который пытался заколоть пленного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что 16 сентября 2017 года фигурант добровольно поступил на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и прошел обучение в учебном центре и на полигоне. 7 апреля 2022 года в убежище он решил расправиться с военнопленным Вооруженных сил Донецкой народной республики (ДНР), для чего нанес ему несколько ударов штык-ножом. Довести до конца задуманное фигурант не смог — потерпевшего освободили сослуживцы и оказали ему помощь.

Евгана признали виновным в преступлении по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, насильственном захвате власти, покушении, совершенном с особой жестокостью и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, а также о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Мужчина частично признал вину.