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20:55, 7 марта 2024Интернет и СМИ

Звезда «Пацанок» рассказала о постановках на проекте

Участница шоу «Пацанки» Грац заявила, что проект полностью срежиссирован
Мила Грац

Мила Грац. Кадр: Алёна, блин! / YouTube

Участница шоу «Новые пацанки» на телеканале «Пятница!» Мила Грац (настоящее имя — Людмила Ушакова) рассказала о постановках на проекте. Подробности она раскрыла в интервью для шоу «Алена, блин!», доступном на YouTube.

Журналистка Алена Жигалова высказала предположение, что «Новые пацанки» полностью срежиссированы. Грац согласилась с ее словами. В частности, призналась звезда реалити-шоу, ее драка с другой участницей проекта Дарьей Поцелуевой была инициирована создателями. «Условия [у продюсеров] были такие, чтобы [происходило] минимум две драки за съемки», — призналась Грац.

Также Грац заявила, что некоторым участницам проекта редакторы давали указания, как вести себя на съемках.

В сентябре 2023 года стало известно, что Милу Грац задержали в Москве. Отмечалось, что участница «Новых пацанок» шантажировала съемочную группу и угрожала сотрудникам проекта расправой. Позднее Грац вышла на связь и сообщила, что находится дома и с ней все хорошо.

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      Мария Большакова
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