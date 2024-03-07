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18:01, 7 марта 2024Культура

Звезде «Папиных дочек» потребовалась экстренная медицинская помощь

Актрисе Нонне Гришаевой потребовалась экстренная медицинская помощь

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Актрисе и пародистке Нонне Гришаевой потребовалась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

52-летней звезде сериала «Папины дочки» стало плохо днем, она находилась дома в Новой Москве. По данным издания, у артистки начались судороги, свекор Гришаевой вызвал скорую помощь. Медики оказали актрисе помощь на месте. Отмечается, что она отказалась от госпитализации.

Ранее сообщалось, что российскому певцу грузинского происхождения Ираклию Пирцхалаве (Иракли) потребовалась срочная медицинская помощь на съемках клипа. Причиной обращения к медикам стала боль в коленях. Артисту поставили диагноз «частичный разрыв мениска».

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