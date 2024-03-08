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23:24, 8 марта 2024Мир

Еще несколько западных стран предупредили о возможных терактах в России

Швеция, Канада, Чехия предупредили о возможных терактах в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Еще несколько западных стран предупредили своих граждан о возможных терактах в России. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

Подобную информацию об «ухудшении ситуации с безопасностью» в России предоставило правительство Канады, посольства Чехии и Швеции в Москве. Все они ссылаются на аналогичное сообщение посольства США.

Ранее с просьбой к своим гражданам не посещать места скопления людей обратились дипломаты из Южной Кореи и Латвии.

Президент союза «Офицеры Группы Альфа», подполковник запаса ФСБ Алексей Филатов, комментируя информацию о возможных терактах, выразил надежду, что это фейк. «Но у нас же через неделю выборы: следующие выходные намного более "интересны" для террористов — кем бы они ни были. В общем, хочется верить, что это фейк», — пояснил он.

Первыми об угрозах терактах в российской столице заявили посольство США и МИД Великобритании.

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      Марина Совина
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