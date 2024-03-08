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00:23, 8 марта 2024Наука и техника

Китай высказался об использовании ресурсов Луны

SpaceNews: Китай обозначил позицию по использованию лунных ресурсов

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Китай обозначил позицию по использованию ресурсов Луны. Согласно заявлению китайской делегации в ООН, использование лунных ресурсов должно происходить в рамках Договора о космосе, заключенного в 1967 году. Об этом пишет издание SpaceNews.

Позиция китайской стороны обозначена в документе, представленном в Рабочую группу по правовым аспектам деятельности в области космических ресурсов Юридического подкомитета Комитета по использованию космического пространства в мирных целях ООН.

«Участие Китая в международной дискуссии по космическим ресурсам является позитивным событием», — сказал эксперт в области космического права Кристофер Джонсон.

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В декабре прошлого года издание сообщило, что в Палате представителей признали важность ресурсов Луны для будущего США. По мнению участвовавших в дискуссии экспертов, Соединенные Штаты рискуют отстать от Китая в добыче космических ресурсов.

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      Иван Потапов
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