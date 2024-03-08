На Украине допустили потерю Харькова в 2024 году

Украинский политолог Бортник допустил потерю Харькова в 2024 году

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью журналистке Наталье Власовой допустил потерю Харькова в 2024 году из-за постепенного отступления Вооруженных сил Украины в силу нехватки боеприпасов и превосходства российских войск.

По словам политолога, в ближайшие месяцы для города нет существенной угрозы, но она может появиться в будущем.

«Если мы не получим западную военную помощь, прежде всего американскую, то наши вооруженные силы будут вынуждены весь этот год отступать», — подчеркнул Бортник.

Он добавил, что российские войска в разы превосходят ВСУ по численности личного состава и по вооружениям, держать оборону против них затруднительно.

Ранее советник главы Пентагона полковник Вооруженных сил США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Украина потеряет Одессу и Харьков, поскольку Россия уже запланировала наступление на эти города.

