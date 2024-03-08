Назван полезный для сердца продукт с зашкаливающим количеством жира

Гастроэнтеролог Вялов назвал сыр полезным для сердца, но жирным продуктом

Сыр является полезным для сердца продуктом, однако в нем зашкаливающее количество жира. Об этом заявил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов, чьи слова приводит «Российская газета».

По словам врача, жиров в сыре около 50 процентов. При перегрузке организма такой едой поджелудочная железа начинает работать на износ, чтобы производить необходимые ферменты.

Ученый отметил, что слишком много сыра и жирного в рационе может привести к панкреатиту.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий кардиолог Герман Гандельман рассказали россиянам о пользе лобио для сердца. Специалисты заявили, что болгарский перец и фасоль, которые входят в состав лобио, полезны для сердечно-сосудистой системы.