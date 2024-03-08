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09:45, 8 марта 2024Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 54 голов

Фото: Jerome Miron / USA Today Sports / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 8 марта, и завершилась со счетом 6:0 в пользу столичной команды. Овечкин отличился в начале второго периода. Голом также отметился его соотечественник Иван Мирошниченко, для него он стал дебютным в НХЛ.

Овечкин забросил 840-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 54 голов.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 18 голов и 29 результативных передач.

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      Алексей Гусев
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