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02:39, 9 марта 2024Мир

Россия нашла доказательства присутствия западных советников на Украине

Полянский: утечка подтверждает наличие западных советников на Украине
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Утечка разговора высокопоставленных немецких военных подтверждает наличие западных советников на Украины, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Его слова приводит RT.

По его словам, британские, европейские и американские советники помогают украинской армии с выбором целей для ударов.

Кроме того, Полянский рассказал, что у Москвы нет планов по устранению президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в парламенте внесен проект обращения в Бундестаг из-за участия Германии в преступлениях Киева. Депутаты Государственной Думы выразят надежду, что здравомыслие немецких властей позволит предотвратить вооруженное противоборство России и Германии, добавил глава комитета.

В начале марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченного разговора высокопоставленных военных бундесвера, в которых обсуждались планы по нанесению ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus.

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      Марина Совина
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