Полянский: утечка подтверждает наличие западных советников на Украине

Утечка разговора высокопоставленных немецких военных подтверждает наличие западных советников на Украины, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Его слова приводит RT.

По его словам, британские, европейские и американские советники помогают украинской армии с выбором целей для ударов.

Кроме того, Полянский рассказал, что у Москвы нет планов по устранению президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в парламенте внесен проект обращения в Бундестаг из-за участия Германии в преступлениях Киева. Депутаты Государственной Думы выразят надежду, что здравомыслие немецких властей позволит предотвратить вооруженное противоборство России и Германии, добавил глава комитета.

В начале марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченного разговора высокопоставленных военных бундесвера, в которых обсуждались планы по нанесению ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus.