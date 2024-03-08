Российские артиллеристы поразили более 230 объектов ВСУ на купянском направлении

МО РФ: артиллеристы поразили более 230 объектов ВСУ на купянском направлении

Российские артиллеристы поразили более 230 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Минобороны России Иван Бигма, передает ТАСС.

Удары наносились по пунктам временной дислокации, опорным пунктам и артиллерийским позициям, местам скопления техники. Мотострелковые подразделения группировки отразили шесть контратак украинских штурмовиков 57-й мотопехотной бригады в районе озера Лиман.

Бигма добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной гаубицы «Мста-С» под командованием младшего сержанта Владимира Казначеева поразил самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» в районе урочища Волчье.

Вблизи Червонопоповки средствами противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить летательный аппарат ВСУ «Лелека-100», уточнил представитель группировки.

Он заключил, что на купянском направлении украинские военные потеряли до 40 человек личного состава, артиллерийское орудие и два минометных расчета.

5 марта сообщалось, что Россия на авдеевском направлении за неделю взяла под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское в ДНР.

