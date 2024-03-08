Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:16, 8 марта 2024Россия

Российские артиллеристы поразили более 230 объектов ВСУ на купянском направлении

МО РФ: артиллеристы поразили более 230 объектов ВСУ на купянском направлении

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские артиллеристы поразили более 230 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Минобороны России Иван Бигма, передает ТАСС.

Удары наносились по пунктам временной дислокации, опорным пунктам и артиллерийским позициям, местам скопления техники. Мотострелковые подразделения группировки отразили шесть контратак украинских штурмовиков 57-й мотопехотной бригады в районе озера Лиман.

Бигма добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной гаубицы «Мста-С» под командованием младшего сержанта Владимира Казначеева поразил самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» в районе урочища Волчье.

Вблизи Червонопоповки средствами противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить летательный аппарат ВСУ «Лелека-100», уточнил представитель группировки.

Он заключил, что на купянском направлении украинские военные потеряли до 40 человек личного состава, артиллерийское орудие и два минометных расчета.

5 марта сообщалось, что Россия на авдеевском направлении за неделю взяла под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Признаки усталости и разлада». В США растет недовольство военной стратегией Зеленского после отхода ВСУ из Авдеевки

      В Швеции развенчали западный миф о конфликте на Украине

      В Польше пожаловались в Еврокомиссию на нечестную газовую политику Германии

      Российский полковник назвал неочевидную причину присоединения Швеции к НАТО

      Байден раскрыл последствия отказа США от помощи Украине

      Россиянин описал пенсионеров в Европе словами «могут позволить сытую старость»

      Байден озвучил свой посыл Путину

      Байден сравнил себя со сражающимся с Гитлером Рузвельтом

      Байден заявил о способности Украины остановить Россию

      Байден отказался отправлять американских солдат на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше