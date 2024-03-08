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21:10, 8 марта 2024Мир

Стало известно о желании Швейцарии и Китая позвать Россию на саммит по Украине

SCMP: Швейцария и Китай настаивают на участии России в саммите по Украине

Швейцария и Китай настаивают на участии России в саммите по Украине, пишет издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники. Предполагается, что встреча по мирному урегулированию пройдет в Швейцарии, ее дата пока не определена.

О важности участия Москвы в украинском саммите во время европейского турне говорил специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. На прошлой неделе он посетил Москву, после чего отравился в страны Европы.

В большинстве своем европейцы выступают против приглашения России, поддержку китайский эмиссар нашел только у Швейцарии.

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      Марина Совина
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