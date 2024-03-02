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02:48, 3 марта 2024Мир

Замглавы МИД и представитель КНР обсудили «ультиматум» Запада по Украине

Замглавы МИД РФ Галузин встретился со спецпредставителем КНР по Украине
Михаил Галузин

Михаил Галузин. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Замглавы МИД России Галузин принял в Москве спецпредставителем правительства КНР по Украине Ли Хуэя. Об этом сообщается на сайте российского ведомства. Отмечается, что встреча прошла в «традиционно дружественной и доверительной атмосфере».

Как считают дипломаты, обсуждение урегулирования украинского конфликта невозможно без участия Москвы. Галузин и Ли Хуэй раскритиковали «ультимативные требования» Киева и Запада.

Киев активно продвигает свою «формулу мира», которая среди прочего предполагает вывод российских войск. В феврале президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита по этой теме. По его словам, на встрече должен быть разработан план урегулирования, который после будет доработан и передан российскому руководству через посредников.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал идею Зеленского ультиматумом. «От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его формула из 10 пунктов была и остается очевидным ультиматумом», — сказал министр.

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      Марина Совина
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