В США арестовали разведчика за продажу секретной информации Китаю

CBS: в США арестовали сотрудника разведки за передачу секретной информации КНР

Власти США арестовали сотрудника американской разведки сержанта Корбейна Шульца. Его обвинили в продаже секретной информации Китаю, сообщает CBS News со ссылкой на материалы дела.

В материалах дела говорится, что Шульц находится на государственной службе с 2018 года. Он был аналитиком разведки и числился в 506-м пехотном батальоне армии США. Как уточняется, он поставлял секретную информацию китайской стороне больше года. Данные были связаны с системами вооружения США, которые передавались Тайваню для обороны.

Предположительно, за переданную информацию Шульц мог получить в общей сложности 42 тысячи долларов. Сотрудника разведки обвинили по нескольким статьям, включая участие в сговоре, взяточничество и незаконное использование собственного допуска к секретным материалам для передачи их человеку, который утверждал, что живет в Гонконге.

Ранее президент США Джо Байден заявил о нежелании Вашингтона участвовать в открытом противостоянии с Пекином. В ходе выступления перед Конгрессом он подчеркнул, что в стратегию Соединенных Штатов входит конкуренция, но не конфликт с Китаем.