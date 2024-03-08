Байден заявил о нежелании конфликта с Китаем

Байден заявил о нежелании США конфликта с Китаем и готовности к нему

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу страны заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с КНР. Его слова приводит РИА Новости.

Байден подчеркнул, что США стремятся к конкуренции с Китаем, но не к конфликту. «Кроме того, мы лучше подготовлены к конкуренции в 21 веке с Китаем или какой-либо другой страной», — отметил он.

В том же обращении Байден заявил о способности Украины остановить Россию. По его мнению, это возможно, если Вашингтон продолжит поддерживать Киев и поставлять ему военную помощь.