Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:11, 8 марта 2024Мир

Байден заявил о нежелании конфликта с Китаем

Байден заявил о нежелании США конфликта с Китаем и готовности к нему
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Shawn Thew / Reuters

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу страны заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с КНР. Его слова приводит РИА Новости.

Байден подчеркнул, что США стремятся к конкуренции с Китаем, но не к конфликту. «Кроме того, мы лучше подготовлены к конкуренции в 21 веке с Китаем или какой-либо другой страной», — отметил он.

В том же обращении Байден заявил о способности Украины остановить Россию. По его мнению, это возможно, если Вашингтон продолжит поддерживать Киев и поставлять ему военную помощь.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Признаки усталости и разлада». В США растет недовольство военной стратегией Зеленского после отхода ВСУ из Авдеевки

      Байден заявил о нежелании конфликта с Китаем

      В Швеции развенчали западный миф о конфликте на Украине

      В Польше пожаловались в Еврокомиссию на нечестную газовую политику Германии

      Российский полковник назвал неочевидную причину присоединения Швеции к НАТО

      Байден раскрыл последствия отказа США от помощи Украине

      Россиянин описал пенсионеров в Европе словами «могут позволить сытую старость»

      Байден озвучил свой посыл Путину

      Байден сравнил себя со сражающимся с Гитлером Рузвельтом

      Байден заявил о способности Украины остановить Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше