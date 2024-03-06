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13:38, 6 марта 2024Мир

Китай обогнал США в мировом влиянии

Институт Лоуи: Китай опередил США в мировом влиянии

Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

Китай опередил США в мировом влиянии из-за активного развития дипломатических связей и последовательной внешней политики. Об отставании Соединенных Штатов от КНР заявил директор программы общественного мнения и внешней политики Института Лоуи (Австралия) Райан Нилам в статье Financial Times.

В 2019 году Китай смог обогнать США в дипломатическом присутствии по всему миру. Несмотря на попытку американского лидера Джо Байдена расширить дипломатическую сеть, Соединенные Штаты не смогли сравняться с Китаем. КНР продолжает лидировать по числу посольств и консульств по всему миру с небольшим отрывом от США (274 и 271 дипломатических представительства соответственно).

В публикации отмечается, что дипломатическое присутствие Китая опережает таковое у США в Африке и в большинстве стран Азии, в то время как Вашингтону удалось сохранить лидерство в странах Запада и в Южной Азии.

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При этом в оценке мирового влияния важны не только количественные показатели, но и качественные. Нилам отметил, что Китай привлекает третьи страны благодаря более последовательной и постоянной внешней политике, чем у США.

Эксперт объяснил это тем, что Китаю «удается стабильно направлять дипломатические ресурсы в стратегически важные регионы на протяжении долгого времени, без перетекания внимания», которое свойственно США из-за частой смены внешнеполитических приоритетов.

В январе МИД России обвинил США в попытке удержать мировое доминирование и борьбе с многополярностью.

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      Елизавета Мытарева
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