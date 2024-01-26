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20:37, 26 января 2024Мир

МИД обвинил Запад во главе с США в попытке удержать глобальное доминирование

МИД: Запад во главе с США ожесточенно сопротивляется переходу к многополярности

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

МИД России обвинил страны Запада во главе с США в попытке удержать глобальное доминирование и сопротивлении перехода к многополярности. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном на сайте 26 января.

«Страны Запада во главе с США ожесточенно сопротивляются переходу к многополярности, пытаясь удержать ускользающее глобальное доминирование. Они не ограничивают себя в выборе средств давления на тех, кто не приемлет гегемонистские замашки Вашингтона и отстаивает принцип равноправия», — сказано в документе.

Однако в погоне за мировым господством США столкнулись с препятствием в лице России, которая, будучи одной из мировых цивилизационных центров, не была согласна с ущемлением своих интересов. «Пропорционально твердости нашей позиции возрастала и степень враждебности США», — подчеркнули в министерстве.

Конфликт вокруг Украины стал результатом действий Вашингтона и его союзников, которые были нацелены на расширение блока НАТО с его антироссийскими настроениями.

Ранее в МИД РФ заявили о провале попытки Киева расширить антироссийский лагерь. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, итоги встречи в Давосе не принесли Украине ни расширения антироссийского лагеря, ни принятия итогового документа.

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