В МИД РФ заявили о провале попытки Киева расширить антироссийский лагерь

МИД России: Киеву и Западу не удалось расширить антироссийский лагерь в Давосе

Киев и его западные партнеры не смогли добиться расширения антироссийского лагеря по итогам встречи в Давосе по Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, несмотря на увеличение числа участников мероприятия, Украине и Западу не удалось добиться ни расширения антироссийского лагеря, ни принятия итогового документа. «Даже коммюнике председателей — Украины и Швейцарии — содержит примечание, что документ не отражает мнения всех участников», — подчеркнула Захарова.

Она назвала итоги встречи в Давосе провальными для Киева и его хозяев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что для Запада сегодняшняя ситуация на Украине — это стадия застоя.