В МИД России прокомментировали встречу по Украине в Давосе

Захарова посчитала четвертую встречу по Украине в Давосе провальной для Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала четвертую встречу по Украине, которая состоялась в швейцарском Давосе в «копенгагенском формате». Ее заявление опубликовано на сайте российского ведомства.

Захарова назвала итоги встречи в Давосе провальными для Киева и его хозяев. Она отметила, что число участников выросло с 66 до 82 по сравнению с раундом на Мальте в октябре 2023-го. Однако этот показатель не говорит о качестве диалога.

«Традиционно от участия отказался Китай. Многие другие страны мирового большинства присутствовали на заниженном уровне и в качестве наблюдателей. Полноценным такое участие назвать сложно», — добавила дипломат.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском городе Давос с 15 по 19 января.

