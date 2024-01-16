Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:15, 16 января 2024Мир

В МИД России прокомментировали встречу по Украине в Давосе

Захарова посчитала четвертую встречу по Украине в Давосе провальной для Киева
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала четвертую встречу по Украине, которая состоялась в швейцарском Давосе в «копенгагенском формате». Ее заявление опубликовано на сайте российского ведомства.

Захарова назвала итоги встречи в Давосе провальными для Киева и его хозяев. Она отметила, что число участников выросло с 66 до 82 по сравнению с раундом на Мальте в октябре 2023-го. Однако этот показатель не говорит о качестве диалога.

«Традиционно от участия отказался Китай. Многие другие страны мирового большинства присутствовали на заниженном уровне и в качестве наблюдателей. Полноценным такое участие назвать сложно», — добавила дипломат.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском городе Давос с 15 по 19 января.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Конфликт на Украине назвали войной на истощение

      МИД РФ исключил возможность урегулирования на Украине по «формуле Зеленского»

      В МИД России прокомментировали встречу по Украине в Давосе

      В США высказались о переговорах в Конгрессе по финансированию для Киева

      Две российские команды установили рекорд КХЛ

      Путин раскрыл выделенную на развитие новых регионов сумму

      В Венгрии назвали способ прекратить конфликт на Украине

      Столтенберг назвал НАТО самым успешным альянсом в истории

      В США допустили применение ядерного оружия на Украине

      Блогер нашел останки загадочно пропавшего в 2013 году человека. Почему полиция больше 10 лет не могла раскрыть это дело?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости