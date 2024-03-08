Власти канадского города открестились от сноса памятника дивизии СС «Галичина»

Мэрия Оквилла: город не имеет отношения к сносу памятника дивизии СС «Галичина»

Мэрия канадского города Оквилл (провинция Онтарио) не имеет отношения к сносу памятника украинской дивизии СС «Галичина», рассказали ТАСС в департаменте по коммуникациям городской администрации.

Там пояснили: что монумент находился на частной территории на украинском кладбище святого Владимира. «Город не участвует в его управлении и деятельности», — так открестились в мэрии от сноса памятника. Дозвониться до администрации кладбища корреспонденту агентства не удалось.

Ранее в российском посольстве в Оттаве назвали демонтаж монумента торжеством справедливости. «Символам нацизма и героизации нацистских приспешников не может быть места в странах антигитлеровской коалиции», — заявил советник-посланник посольства Владимир Проскуряков.

О демонтаже памятника, установленного в 1988 году, стало известно днем 8 марта.