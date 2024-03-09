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17:00, 9 марта 2024Забота о себе

Бывшая возлюбленная Мэттью Перри рассказала о его главной несбывшейся мечте

Кейти Эдвардс заявила, что актер Мэттью Перри больше всего мечтал стать отцом

Фото: Phillip Faraone / Getty Images for GQ

Кейти Эдвардс, бывшая возлюбленная американского актера и звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, рассказала о его главной несбывшейся мечте. Ее слова приводит издание Mirror.

Эдвардс заявила, что 56-летний актер больше всего на свете мечтал жениться и стать отцом. «Иметь детей было главной мечтой его жизни. Он чувствовал, что становится старше, поэтому меня бы не удивило, если бы он очень быстро женился. Он чувствовал, что эти часы тикают», — рассказала женщина.

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По словам Эдвардс, она случайно встретилась с Перри в одном из небольших баров незадолго до его кончины, и именно тогда с удивлением узнала, что он помолвлен. Также женщина вспомнила, что сначала не узнала бывшего возлюбленного, потому что он набрал вес и выглядел растрепанным и неухоженным. «Я могу предположить, что он, вероятно, боролся, будучи трезвым и не будучи трезвым. И в какой-то момент ему просто стало все равно. Он просто сдался», — поделилась своими размышлениями Эдвардс.

Ранее Кейти Эдвардс призвала продолжить расследование об уходе Мэттью Перри из жизни из-за возможной причастности медицинского персонала. По ее словам, Перри принимал от 40 до 50 таблеток викодина в день, при этом он получал препарат от медсестры, которая приносила его к нему домой. Она предполагает, что это объясняет, почему специалисты выявили фатальное количество кетамина в теле актера.

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      Наталья Обрядина
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