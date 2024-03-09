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16:03, 9 марта 2024Мир

Объяснен рост военного бюджета Китая

Минобороны КНР: военный бюджет увеличился из-за роста нестабильности в стране

Фото: Jason Lee / Reuters

Минобороны Китая объяснили рост военного бюджета увеличением нестабильности и неопределенной ситуацией с безопасностью внутри страны. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь, сообщает ТАСС.

Ранее в обнародованном проекте бюджета КНР говорилось об увеличении военного бюджета на 7,2 процента до 1,665 триллиона юаней, или более 231 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Отмечалось, что Китай должен усиливать военное обучение и подготовку, в том числе в условиях имитации реальных боевых действий.

По словам Цяня, современные реалии далеки от мирных, и армия нуждается в укреплении. Он отметил, что международные политические споры и военные конфликты вспыхивают во многих точках мира, при этом Китай проводит собственную сложную и тяжелую борьбу с сепаратизмом.

Ранее президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу страны заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с КНР, при этом он стремится к конкуренции с Пекином.

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      Александр Еникеев
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