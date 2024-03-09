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02:27, 9 марта 2024Наука и техника

Военный аналитик указал на смертельную для ВСУ комбинацию российской армии

InfoBRICS: ВСУ нечем ответить на смертельную комбинацию дронов и артиллерии РФ

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вооруженные западным оружием, не могут противостоять смертельной комбинации российских беспилотников и артиллерии. Об этом заявил военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.

Аналитик отметил, что возможности России в области беспилотной войны «превзошли все ожидания как внутри страны, так и за рубежом». «Беспилотники вкупе с артиллерией, позволили России создать самую смертоносную комбинацию на современном (и будущем) поле боя, поскольку против этого пока нет надежной защиты», — говорится в статье.

Кроме того, Босник указал на то, что Москва активно использует новые гиперзвуковые ракеты, истребители нового поколения, а также дроны-камикадзе, запускаемые из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Ранее заместитель командира третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин признал, что Россия способна давить на украинскую армию по всем фронтам, поскольку накопила достаточно ресурсов.

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      Марина Совина
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