Apple выступила против возвращения Fortnite на iPhone

Apple отключила аккаунт Epic Games, усложнив возвращение Fortnite на iPhone

Корпорация Apple отключила аккаунт разработчика игровой студии Epic Games. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Руководство студии заявило, что компания Apple выступила против выпуска игр Epic Games на iPhone и прочих устройствах бренда, усложнив их публикацию. В сообщении Apple говорилось, что Epic Games является «достоверно ненадежной» и вряд ли выполнит свои договорные обязательства перед партнерами.

Игра Epic Games Fortnite была удалена из App Store в 2020 году. После анонса альтернативных магазинов в Европе в Epic Games выступили с обращением, заявив, что игра вернется на iPhone через систему загрузки неопубликованных приложений.

Генеральный директор Epic Games Тим Суини заявил, что Fortnite и другие игры студии все еще можно вернуть на смартфоны Apple. Это можно будет сделать через магазины, запущенные другими провайдерами. «Epic Games и ее дочерние компании действуют добросовестно и будут соблюдать все условия текущих и будущих соглашений с Apple», — опроверг обвинения компании Тима Кука Тим Суини.

В начале марта компания Apple объяснила, в каких странах будут действовать альтернативные магазины приложений для iPhone. Магазины запустят в 27 странах Евросоюза.